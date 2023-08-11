ИИ впервые пилотировал боевой американский дрон Valkyrie

Это достижение стало результатом реализации программы Skyborg Vanguard, направленной на развитие возможностей искусственного интеллекта и машинного обучения для безопасного автономного полета в тактических сценариях. ИИ-агент, управляющий «Валькирией», прошел длительную подготовку в ходе моделирования полетов на самолете X-62 VISTA. В основу симуляций были положены алгоритмы, разработанные группой автономных воздушных боевых операций Исследовательской лаборатории ВВС США (AFRL).

XQ-58A Valkyrie - совместный проект компании Kratos Unmanned Aerial Systems и AFRL - направлен на создание реактивного автономного боевого дрона, способного действовать самостоятельно, в координации с другими дронами и вместе с пилотами-людьми.

Возможности искусственного интеллекта позволят беспилотнику выполнять маневры «воздух-воздух» и «воздух-земля».