ИИ вроде Джарвиса из «Железного Человека» на горизонте, считают эксперты

ИИ вроде Джарвиса из «Железного Человека» на горизонте, считают экспертыНеужели будущее искусственного интеллекта ближе, чем мы думаем
В мире, где технологии развиваются с беспрецедентной скоростью, мечта об ИИ-компаньонах, подобных Джарвису, становится манящей реальностью. Актуальный вопрос: неужели мы стоим на пороге появления ИИ с личностями и эмоциями, схожими с культовыми персонажами их комиксов и фильмов? Попытался ответить обозреватель HackerNoon.
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Немного истории. Сага об ИИ началась в 1950-х годах с новаторского «теста Тьюринга». В 2012 году глубокое обучение позволило ИИ распознавать кошек в видеороликах на YouTube, что ознаменовало наступление новой эры.
Современное состояние: сегодняшний авангардный ИИ преуспевают в решении конкретных задач — от шахматного мастерства до автоматизации промышленных процессов. Однако для достижения общего интеллекта, необходимого для создания существ, подобных Джарвису, требуется преодолеть научные барьеры в области обработки языка, эмоционального интеллекта и адаптивности.
Хотя такие компании, как Moemate, предлагают взглянуть на потенциал ИИ, позволяя пользователям взаимодействовать с чат-друзьями ИИ, основанными на вымышленных персонажах, проблемы остаются. Такие вопросы, как предвзятость данных, безопасность, этика и взаимодействие с людьми, требуют решения, прежде чем мы станем свидетелями появления настоящих ИИ-компаньонов.
Несмотря на проблемы, будущее ИИ многообещающе, считает автор статьи. По мере развития технологий перспектива сочетания технологического мастерства ИИ с общими человеческими ценностями становится все более осязаемой. И хотя Джарвис может появиться в реальности не совсем в том виде, в каком его изображают в фильмах, перспектива того, что революционный ИИ обогатит нашу жизнь, становится как никогда реальной.