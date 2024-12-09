ИИ выбрал акции двух компаний, которые превзойдут Nvidia в 2025 году

Palantir привлекла внимание общественности благодаря своим ИИ-платформам, таким как Foundry и Apollo, которые помогают управлять и развертывать программное обеспечение. Недавние победы компании в государственных контрактах, включая разрешение FedRAMP, лишь укрепили ее позиции на рынке ИИ. Акции Palantir уже выросли на 360%, превзойдя рост Nvidia на 195%. Однако некоторые аналитики проявляют «осторожность».

AMD начала делать акцент на чипах, ориентированных на ИИ, таких как серия MI300, которая конкурирует с H100 от Nvidia. Сильные финансовые показатели компании, включая рост чистой прибыли на 158%, например, лишь повышают уверенность инвесторов. Ориентация AMD на экономичные решения и процессоры нового поколения может помочь ей отвоевать долю рынка у Nvidia.

Но всё равно будьте осторожнее с покупками акций