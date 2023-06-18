ИИ «захватывает» фастфуд-заведения: чем это выгодно компаниям

Уже были зафиксированы случаи, когда ИИ неправильно принимал заказы, а шумная обстановка у уличных касс создает проблемы для точного распознавания голоса.

Кроме того, у экспертов есть опасения, что ИИ может привести к сокращению рабочих мест в индустрии быстрого питания. Несмотря на эти опасения, компании считают, что первые трудности будут перевешены потенциальными преимуществами, включая увеличение продаж за счет постоянного повышения скорости работы.

А вот заведения с нехваткой персонала рассматривают ИИ как средство решения проблемы нехватки рабочей силы и адаптации к меняющимся тенденциям в сфере общественного питания, поскольку популярность аналогов МакАвто продолжает расти после пандемии.