ИИ «захватывает» фастфуд-заведения: чем это выгодно компаниямИ не совсем для сотрудников
Крупные сети ресторанов быстрого питания, такие как Hardee's, Carl's Jr. и Wendy's, все чаще применяют технологию искусственного интеллекта (ИИ) для своих аналогов МакАвто. Этот шаг направлен на облегчение нагрузки на перегруженных работой сотрудников и «повышение эффективности» работы сервисов, сообщает CNN. Однако некоторые клиенты и работники выразили обеспокоенность по поводу этой тенденции.
Уже были зафиксированы случаи, когда ИИ неправильно принимал заказы, а шумная обстановка у уличных касс создает проблемы для точного распознавания голоса.
Кроме того, у экспертов есть опасения, что ИИ может привести к сокращению рабочих мест в индустрии быстрого питания. Несмотря на эти опасения, компании считают, что первые трудности будут перевешены потенциальными преимуществами, включая увеличение продаж за счет постоянного повышения скорости работы.
А вот заведения с нехваткой персонала рассматривают ИИ как средство решения проблемы нехватки рабочей силы и адаптации к меняющимся тенденциям в сфере общественного питания, поскольку популярность аналогов МакАвто продолжает расти после пандемии.