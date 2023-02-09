ИИ значительно ускорил созданию молекул в лабораториях

Целью вышеупомянутой работы было определить ключевые реакции в синтезе молекулы, чтобы в конечном итоге сократить процесс до как можно меньшего количества этапов. В итоге команда ученых добились синтеза сложного алкалоида, встречающегося в природе, всего за три этапа. Предыдущие синтезы занимали от семи до 26 этапов.

Они использовали программное обеспечение SYNTHIA Retrosynthesis Software, которое предоставляет ученым базу данных похожих этапов и формул для миллионов молекулярных структур. Далее для создания сложных молекул они использовали алгоритм для обработки данных, который они сами разработали.

Авторы работы сравнили создание таких сложных молекул с игрой в шахматы: чтобы дойти до конца игры, необходимо организовать серию ходов. Хотя число возможных ходов практически бесконечно, существует логика, которой можно следовать.