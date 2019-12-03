IKEA начала проектировать квартиры для Марса

IKEA уже начала сотрудничать с исследователями из центра Mars Desert Research Station в штате Юта. В этом центре учёные разрабатывают модели среды обитания на Марсе. Для этого они используют станцию в пустыне, которая очень напоминает собой марсианскую среду.

Дизайнер IKEA должен был спроектировать функциональную мебель для маленьких квартир на Марсе, но успел придумать даже улицу с двусторонним движением для человеческой базы. С первоначальной задачей специалист также справился, разработав коллекцию IKEA, вдохновлённую идеей колонизации Марса. Особенное внимание дизайнеры уделили освещению жилых помещений на Красной планете.