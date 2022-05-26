IKEA начнет продавать солнечные панели

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IKEA начнет продавать солнечные панелиДля питания своих продуктов
Начиная с осени этого года, шведский мебельный гигант IKEA будет продавать средства для питания Starkvind (это очиститель воздуха) и Stjärnstatus (это холодильник), добавляя солнечные батареи к предложениям компании.
Как и в случае со всеми солнечными установками, стоимость и вырабатываемая энергия будут зависеть от ряда факторов, таких как размер крыши и количество солнечного света, попадающего на нее в течение дня.
IKEA продавала солнечные панели в Великобритании по цене около 9 000 долларов на семью, включая батарею, но прекратила продажи в 2019 году после того, как изменение государственных субсидий сделало установку слишком дорогостоящей.
Напоминаем, что компания все еще не открыла свои магазины в России.