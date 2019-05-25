IKEA решила продавать ковры только после сканирования сердца и мозга покупателей

Чтобы предупредить возможную перепродажу ковров (например, на eBay), IKEA решила проверить покупателей на искренность. Для этого компания использовала сканер (He)art Scanner, разработанный Ogilvy Social Lab из Брюсселя, который может фиксировать мозговую активность и сердцебиение.

Потенциальный покупатель надевал сканер, и его заводили в отдельную комнату с коврами. Если при просмотре какого-то из ковров человеком, сканер начинал регистрировать показатели того, что товар покупателю нравится, IKEA позволяла совершить покупку.

В итоге, компания продала все ковры всего за неделю. Пока ни один из них не был замечен на eBay.