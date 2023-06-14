IKEA создала помещающийся в пакет диван

IKEA создала помещающийся в пакет диванНо вы его пока что не купите
IKEA, шведский мебельный гигант, представил новый диван, который максимально удобен при перевозке. Инновационная конструкция «дивана в конверте» позволяет складывать все его части в стопку и упаковывать в вакуумную упаковку.
Диван имеет легкий алюминиевый каркас, который полностью подлежит вторичной переработке, а подушки и обивка сделаны из тканей на основе целлюлозы и мицелиевой пены, что обеспечивает полную биоразлагаемость. Отличительной особенностью этого дивана является его сборка и разборка без инструментов, что позволяет покупателям без труда собрать его.
Хотя в настоящее время компания Ikea не планирует выпускать диван на массовый рынок, этот эксперимент демонстрирует потенциал ИИ как творческого партнера в разработке инновационных идей для будущих продуктов.