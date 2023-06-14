IKEA создала помещающийся в пакет диван

Диван имеет легкий алюминиевый каркас, который полностью подлежит вторичной переработке, а подушки и обивка сделаны из тканей на основе целлюлозы и мицелиевой пены, что обеспечивает полную биоразлагаемость. Отличительной особенностью этого дивана является его сборка и разборка без инструментов, что позволяет покупателям без труда собрать его.