IKEA в США начала использовать дроны на складе

Эти дроны будут работать в тандеме с персоналом, проводя инвентаризацию и обеспечивая правильную расстановку товаров.

Параг Парех, директор по цифровым технологиям розничной торговли IKEA, отметил, что в беспилотниках используется специальная система позиционирования внутри помещений для точной навигации на верхних уровнях склада и система обнаружения препятствий для предотвращения столкновений. Ожидается, что в будущем беспилотные летательные аппараты будут оснащены функцией осмотра грузов и стеллажей.

С момента начала сотрудничества с Verity в 2021 году парк беспилотников IKEA увеличился до более чем 250 единиц на 73 складах в девяти странах.