IKEA выпустила лампу и музыкальную колонку в одном

Колонки смогут воспроизводить музыку с iPhone и iPad при помощи технологии Apple AirPlay 2. Попросить включить трек на колонке можно Siri. Также управлять звуком можно будет через приложение Sonos. В будущем эта функция появится в приложении IKEA для управления умным домом.

Колонку-лампу можно будет использовать даже в качестве будильника, просто настроив включение музыки и света на необходимое время. Представители Sonos утверждают, что звук у новых моделей будет таким же, как у смарт-колонки производителя Sonos One.

В продажу инновационные лампа и полка поступят в августе. Их можно будет купить в магазинах IKEA за $179 (около 11 600 рублей) и $99 (почти 6500 рублей), соответственно.