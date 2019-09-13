IKEA запустила самую унылую трансляцию на свете для борьбы с бессонницей

Трансляция называется «Медленное ТВ» (Slow TV). 14 дней, или 336 часов, в ней будут показывать путешествие корабля с мебелью IKEA из Швеции в Австралию. Всё это время ведущие трансляции будут зачитывать названия мебели из каталога IKEA на шведском языке. Да ещё и под медленную, успокаивающую музыку.

Под конец трансляция обещает стать динамичнее, ведь покажут, как разгрузят корабль, транспортируют контейнеры с мебелью и отвезут её в склады магазинов IKEA.

«Как мы знаем, каждый четвертый австралиец испытывает проблемы со сном, поэтому надеемся, что ритмичное, однообразное содержание канала Slow TV поможет закончит день и подготовить мозг и тело ко сну», — рассказал представитель компании.