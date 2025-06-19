Ил-96−400М пополнит ряд гражданских самолетов ОАК

По словам Алиханова, Ил-96−400М вместе с МС-21−310, Суперджетом и Ту-214 позволит обеспечить разнообразие самолетов по размеру и дальности полетов, что поможет связать регионы России и заменить импортные модели.

Самолет подходит как для пассажирских перевозок, так и для грузовой логистики. В разработке уделяется внимание современным технологиям — умным системам управления, расширенному применению композитных материалов и модернизации оборудования.

Первый опытный Ил-96−400М совершил успешный первый полет в ноябре 2023 года, испытания проходят в обычном режиме.