Ил-96−400М пополнит ряд гражданских самолетов ОАК

Опубликовано 19 июня 2025, 16:061 мин.
Ил-96−400М пополнит ряд гражданских самолетов ОАКСтанет новым широкофюзеляжным лайнером в линейке ОАК
Пассажирский самолет Ил-96−400М пополнит ряд гражданских самолетов Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в категории широкофюзеляжных лайнеров. Об этом рассказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на Петербургском международном экономическом форуме. Его слова передает ТАСС.
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По словам Алиханова, Ил-96−400М вместе с МС-21−310, Суперджетом и Ту-214 позволит обеспечить разнообразие самолетов по размеру и дальности полетов, что поможет связать регионы России и заменить импортные модели.
Самолет подходит как для пассажирских перевозок, так и для грузовой логистики. В разработке уделяется внимание современным технологиям — умным системам управления, расширенному применению композитных материалов и модернизации оборудования.
Первый опытный Ил-96−400М совершил успешный первый полет в ноябре 2023 года, испытания проходят в обычном режиме.