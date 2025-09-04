Илон Маск: 80% стоимости Tesla в будущем будет приносить робот Optimus

Опубликовано 04 сентября 2025, 14:151 мин.
Илон Маск: 80% стоимости Tesla в будущем будет приносить робот OptimusАвтомобили не у дел
Tesla переживает спад продаж из-за сильной конкуренции в Китае. Однако сам Маск уверен, что выход из кризиса есть — и он связан не с автомобилями, а с роботами.
© Tesla
В своём посте в X он заявил, что примерно 80% стоимости компании в будущем будет приходиться на гуманоидного робота Optimus. Сроков он не назвал, но пока что робот находится в разработке, и его массовое применение может занять годы.
Вместе с этим Tesla представила «Мастер-план IV», где подчеркнула, что цель компании — внедрять искусственный интеллект в реальный мир. Optimus, по словам Tesla, должен выполнять скучную и опасную работу, освобождая людям время для более приятных дел.
Цена такого помощника, по оценке Маска, составит от $20 000 до $30 000 при массовом производстве.