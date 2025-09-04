Илон Маск: 80% стоимости Tesla в будущем будет приносить робот Optimus

В своём посте в X он заявил, что примерно 80% стоимости компании в будущем будет приходиться на гуманоидного робота Optimus. Сроков он не назвал, но пока что робот находится в разработке, и его массовое применение может занять годы.

Вместе с этим Tesla представила «Мастер-план IV», где подчеркнула, что цель компании — внедрять искусственный интеллект в реальный мир. Optimus, по словам Tesla, должен выполнять скучную и опасную работу, освобождая людям время для более приятных дел.

Цена такого помощника, по оценке Маска, составит от $20 000 до $30 000 при массовом производстве.