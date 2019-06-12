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Илон Маск анонсировал подводный автомобиль как у Джеймса Бонда

Lotus Esprit
Илон Маск (Elon Musk) рассказал акционерам компании Tesla, что у его команды уже готов дизайн для автомобиля-субмарины. Он похож на машину-амфибию Джеймса Бонда из фильма «Шпион, который меня любил».

По словам Маска, эта машина была самой крутой вещью, которую он видел в кино. Оригинальную амфибию Lotus Esprit 1976 года Илон купил на аукционе ещё в 2013 году. Она обошлась ему в $997 тысяч. Предпринимателя очень вдохновила идея трансформации обычного автомобиля в подводную лодку за одну минуту. Именно поэтому он и решил сам построить такой вездеход.

Пока команда предпринимателя создаёт тестовый образец. Построить автомобиль, который мог бы превратиться в подлодку, сложно, но возможно технически, заявляет Маск.

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