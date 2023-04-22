Илон Маск анонсировал следующий запуск ракеты Starship

В своём Twitter Маск рассказал, что повторный запуск состоится через 1–2 месяца после предыдущей неудачной попытки. Также он объяснил, что стало причиной аварии.

По словам владельца SpaceX, последний запуск Starship потерпел неудачу потому, что вовремя не была достроена система водяного охлаждения для стартовой площадки. Система охлаждения располагается под пусковой установкой.

Это была ошибка в расчётах: специалисты ошибочно посчитали, неверно интерпретируя статистику о пожарах, что специализированный жаростойкий бетон, из которого была сделана плита с охлаждением, выдержит по крайней мере один пуск.