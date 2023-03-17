Илон Маск анонсировал сроки запуска межпланетного космического корабля Starship

По словам предпринимателя, запуск Starship ожидается уже совсем скоро, на третьей неделе апреля. До этого компания рассчитывает получить необходимые лицензии от Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Маск отметил, что данный полёт знаменует собой важный шаг для компании SpaceX, которая работает над созданием многоразовых космических кораблей, способных отправлять людей и грузы в дальний космос.

Напомним, что ранее в январе SpaceX успешно провела «генеральную репетицию» полностью собранного звездолёта, в ходе которой были смоделированы все этапы, предшествующие запуску ракеты.

Сам Starship предназначен для доставки в космос людей и грузов с целью в конечном итоге достичь Марса.