Илон Маск: человекоподобного робота Tesla покажут в сентябре

Илон Маск: человекоподобного робота Tesla покажут в сентябреПрезентация состоится на "Tesla AI Day #2"
Первый "Tesla AI Day", проведенный в прошлом году, был мероприятием, где автопроизводитель представил свой суперкомпьютер Dojo и объявил о планах по созданию робота-гуманоида "Tesla Bot", который теперь известен как Tesla Optimus.
Презентация "Tesla AI Day #2" должна была состояться в августе этого года, но Маск перенес мероприятие на 30 сентября. Что касается причины задержки, генеральный директор Tesla сказал, что к тому времени у компании появиться рабочий прототип Optimus.
Теперь же, во время интервью на Катарском экономическом форуме, Маск заявил, что Tesla "движется" в направлении создания рабочего прототипа своего человекоподобного робота.
Я надеюсь, что у нас будет интересный прототип, который мы сможем показать людям. У нас в Tesla очень талантливая команда, с которой я тесно сотрудничаю, чтобы к концу сентября был готов прототип робота-гуманоида