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Илон Маск: человекоподобного робота Tesla покажут в сентябре

Презентация состоится на "Tesla AI Day #2"
Илон Маск заявил, что компания Tesla планирует создать рабочий прототип человекоподобного робота Tesla Optimus к концу сентября. По его словам, все идет по плану.
Илон Маск: человекоподобного робота Tesla покажут в сентябре

Первый "Tesla AI Day", проведенный в прошлом году, был мероприятием, где автопроизводитель представил свой суперкомпьютер Dojo и объявил о планах по созданию робота-гуманоида "Tesla Bot", который теперь известен как Tesla Optimus.

Презентация "Tesla AI Day #2" должна была состояться в августе этого года, но Маск перенес мероприятие на 30 сентября. Что касается причины задержки, генеральный директор Tesla сказал, что к тому времени у компании появиться рабочий прототип Optimus.

Теперь же, во время интервью на Катарском экономическом форуме, Маск заявил, что Tesla "движется" в направлении создания рабочего прототипа своего человекоподобного робота.

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Я надеюсь, что у нас будет интересный прототип, который мы сможем показать людям. У нас в Tesla очень талантливая команда, с которой я тесно сотрудничаю, чтобы к концу сентября был готов прототип робота-гуманоида

Илон Маск
Гендиректор Tesla и SpaceX
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