Илон Маск: человекоподобного робота Tesla покажут в сентябре

Первый "Tesla AI Day", проведенный в прошлом году, был мероприятием, где автопроизводитель представил свой суперкомпьютер Dojo и объявил о планах по созданию робота-гуманоида "Tesla Bot", который теперь известен как Tesla Optimus.

Презентация "Tesla AI Day #2" должна была состояться в августе этого года, но Маск перенес мероприятие на 30 сентября. Что касается причины задержки, генеральный директор Tesla сказал, что к тому времени у компании появиться рабочий прототип Optimus.

Теперь же, во время интервью на Катарском экономическом форуме, Маск заявил, что Tesla "движется" в направлении создания рабочего прототипа своего человекоподобного робота.