Илон Маск дал совет Роскосмосу

«Амур-СПГ» получит многоразовую первую ступень. Маск заявил, что это хороший путь, но он посоветовал бы стремиться к полной многоразовости ракеты.

Ракета-носитель «Амур-СПГ» должна будет заменить все ракеты семейства «Союз-2». О ней известно также, что ракета будет использовать в качестве топлива сжиженные метан и кислород.

Что касается многоразовой первой ступени, то в Роскосмосе обещают, что ступень можно будет запускать до десяти раз.

Маск же рассказал, что у ракет-носителей Falcon 9 нет ограничения на количество повторных запусков первой ступени. Однако со временем её будет всё труднее обслуживать.