Наука и технологии
Сегодня в 20:48
Илон Маск дал совет Роскосмосу
По поводу многоразовых ракет
Основатель частной космической компании SpaceX Илон Маск прокомментировал планы России по созданию ракеты-носителя «Амур-СПГ», а также дал совет.
«Амур-СПГ» получит многоразовую первую ступень. Маск заявил, что это хороший путь, но он посоветовал бы стремиться к полной многоразовости ракеты.
Ракета-носитель «Амур-СПГ» должна будет заменить все ракеты семейства «Союз-2». О ней известно также, что ракета будет использовать в качестве топлива сжиженные метан и кислород.
Что касается многоразовой первой ступени, то в Роскосмосе обещают, что ступень можно будет запускать до десяти раз.
Маск же рассказал, что у ракет-носителей Falcon 9 нет ограничения на количество повторных запусков первой ступени. Однако со временем её будет всё труднее обслуживать.