Илон Маск: ИИ станет умнее всего человечества к 2029 году

Курцвейл сделал смелое заявление: ИИ превзойдет человеческий интеллект к 2029 году. Маск, известный своими смелыми взглядами на ИИ, поддержал это утверждение, заявив, что ИИ сможет превзойти человечество к этой дате.

AGI — горячо обсуждаемая концепция — относится к ИИ, способному выполнять любые интеллектуальные задачи, доступные человеку, и потенциально превосходящему его в некоторых областях. Такие примеры, как ChatGPT, Bing AI и Gemini, демонстрируют достижения в области ИИ, однако универсальное определение AGI по-прежнему не найдено.

Курцвейла — известный ученый-компьютерщик, изобретатель и футурист, он известен своими работами в области ИИ, трансгуманизма и технологической сингулярности — гипотетического момента, когда технологический прогресс кардинально изменит человеческую цивилизацию.