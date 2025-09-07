Илон Маск имеет все шансы стать первым триллионером в мире благодаря Tesla

Если Маск выполнит эти цели, он получит новые акции, которые увеличат его долю в компании с почти 16% до более 25%, что может поднять его состояние выше 2 триллионов долларов, что делает его самым богатым человеком планеты. На данный момент Forbes оценивает состояние Маска в 430,9 миллиардов долларов. Второе место занимает Ларри Эллисон с состоянием 272,3 миллиарда долларов.

Новый план напоминает прошлый пакет вознаграждений Маска 2018 года, когда он мог получить бонус в 55,8 миллиардов долларов при достижении конкретных результатов. Tesla отмечает, что новый план 28 раз более амбициозен, чем предыдущий, и включает запуск новых продуктов, включая миллион робо-такси.