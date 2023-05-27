Илон Маск: искусственный интеллект будут использовать в военных целях «во всем мире»

Маск подчеркнул, что ИИ будет преимущественно использоваться для совершенствования вооружений во всем мире. Он заявил, что способность ИИ реагировать быстрее человека делает его идеальным для поля боя.

Маск особо выделил управление армиями беспилотников в качестве основной модели военного использования нейронных сетей. По его словам, будущие конфликты между развитыми странами, особенно теми, которые обладают значительным потенциалом беспилотников, будут в основном характеризоваться войнами беспилотников, управляемых ИИ.

Комментарии предпринимателя-миллиардера поднимают важные вопросы о потенциальном влиянии ИИ на военные стратегии и эволюции характера будущих войн, которых, к сожалению, вряд ли получится избежать.