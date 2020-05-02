Илон Маск из-за одного сообщения потерял $15 млрд стоимости собственной компании

Как поясняет издание «Ведомости», финансовые результаты Tesla в первом квартале текущего года превзошли ожидания аналитиков. Выручка компании выросла до $5,99 млрд. Tesla также уже третий квартал подряд получила прибыль. После оглашения таких результатов цена акций компании выросла на 9%, превысив $800.

В прошедшую пятницу же Маск написал в Twitter, что цена акций Tesla слишком высока. Почти сразу после этого акции упали на 10,3%, вследствие чего капитализация компании снизилась на $14,9 млрд.

Напомним, в 2018 году Маск лишился поста председателя совета директоров из-за твита о том, что готов сделать Tesla непубличной компанией.