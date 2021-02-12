Илон Маск хочет создать парящий в воздухе электрокар Tesla

Об этом он рассказал Джо Рогану в новом эпизоде подкаста. «Я хочу, чтобы он парил, и я пытаюсь понять, как сделать эту штуку с парением без, знаете, убийства людей», — сказал Маск.

Илон предполагает, что машина могла бы зависать в воздухе на высоте около метра над землёй. Маск хочет, чтобы при резком падении электрокара человек внутри не пострадал.

Парить электрокару Tesla Roadster позволят, вероятнее всего, реактивные сопла. Напомним, электрический спорткар компании Маска должен появиться на рынке в 2022 году. Для реализации идеи Tesla ещё придётся постараться убедить регуляторов в том, что ставить ракетные двигатели в машину — безопасно.