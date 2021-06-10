Илон Маск хочет запустить свой Wi-Fi внутри самолётов

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Илон Маск хочет запустить свой Wi-Fi внутри самолётовДля этого его компания даже готова спроектировать специальные антенны
Как стало известно, компания SpaceX отправила представителей Starlink к ряду авиакомпаний для проведения переговоров. Предметом обсуждения является возможность использования космического интернета пассажирами их бортов.
Представитель Starlink заявил, что они уже провели ряд демонстраций. На основе того, как всё прошло, IT-гигант настроен оптимистично: в компании рассчитывают доработать свой продукт и сделать возможным его использование в самолётах уже в ближайшем будущем.
При этом создание и проектирование специальных обновлённых антенн, размещаемых непосредственно на самолётах, на себя возьмёт подразделение SpaceX, пишет The Verge.
Напомним, что за последние 3 года космическая компания Маска вывела в космос 1800 из 4400 запланированных спутников. На сегодняшний день Starlink предоставляет доступ к интернету на скорости до 100 Мбит/сек на скачивание.