Илон Маск хочет запустить свой Wi-Fi внутри самолётов

Представитель Starlink заявил, что они уже провели ряд демонстраций. На основе того, как всё прошло, IT-гигант настроен оптимистично: в компании рассчитывают доработать свой продукт и сделать возможным его использование в самолётах уже в ближайшем будущем.

При этом создание и проектирование специальных обновлённых антенн, размещаемых непосредственно на самолётах, на себя возьмёт подразделение SpaceX, пишет The Verge.

Напомним, что за последние 3 года космическая компания Маска вывела в космос 1800 из 4400 запланированных спутников. На сегодняшний день Starlink предоставляет доступ к интернету на скорости до 100 Мбит/сек на скачивание.