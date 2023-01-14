Илон Маск: «людям стоит проводить меньше времени в соцсетях»

В твите, под которым развернулась дискуссия, говорилось о том, что в одной английской школе запретили любые физические контакты между учениками. В реплаях Илон Маск написал, что фильм «Разрушитель» становится реальностью. В этой картине в мире будущего запрещены употребление мяса, соли, кофеина, а также секс и поцелуи.

На это Маску ответили, что антисоциальные тенденции делают людей более одинокими, это большая проблема. Тут Илон и предположил: «Может, нам следует проводить меньше времени в соцсетях..?». Вероятно, он имел в виду, что людям стоит больше общаться друг с другом в реальности.

При этом сам Маск довольно активен в соцсетях и даже является теперь владельцем Twitter.