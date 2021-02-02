Илон Маск начал контролировать четверть всех активных спутников человечества

Так, спутниковый трекер Celestrak, 946 показал, что на 1 февраля 2021 года спутники Starlink составляли 27,3% от общего числа всех активных космических аппаратов на орбите, пишет The Independent. С учётом того, что на этой неделе SpaceX запланировала запуск ещё одной группы спутников (состоящей из 60 единиц), число космических аппаратов компании, летающих вокруг Земли, и вовсе превысит 1000 штук.

Специалисты уже подсчитали, что если компания Илона Маска продолжит запускать спутники с прежним усердием, то уже в следующем году число аппаратов SpaceX на орбите составит около половины от числа активных спутников.