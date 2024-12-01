Наука и технологии
Опубликовано 01 декабря 2024, 23:15
1 мин.

Илон Маск начал мешать планам OpenAI по переходу на коммерческую основу

Что ему не нравится
Илон Маск подал ходатайство о том, чтобы остановить превращение OpenAI в коммерческую компанию. Его адвокаты утверждают, что такой шаг может оставить OpenAI без средств для возмещения ущерба, если Маск выиграет свой иск. Ходатайство, поданное в пятницу, также направлено на предотвращение участия OpenAI в предполагаемых действиях, нарушающих антимонопольное законодательство США, пишут СМИ.
Илон Маск начал мешать планам OpenAI по переходу на коммерческую основу
© Ferra

Юридическая команда Маска утверждает, что действия генерального директора OpenAI Сэма Альтмана могут нанести ущерб финансам компании. Они также обвиняют OpenAI и Microsoft в том, что те отговаривают инвесторов от финансирования конкурентов, что, по их мнению, нарушает закон. Маск утверждает, что один из инвесторов отказался финансировать его предприятие по созданию искусственного интеллекта, xAI, из-за давления со стороны OpenAI и Microsoft.

В заявлении также критикуются отношения OpenAI с Microsoft, утверждается, что они давали OpenAI доступ к конфиденциальной информации, что нарушало ещё один закон. Адвокаты Маска утверждают, что эти отношения позволяли Microsoft координировать решения с OpenAI.

Представитель OpenAI Ханна Вонг отвергла эти претензии, назвав их необоснованными. Она отметила, что это уже четвертая попытка Маска выдвинуть подобные обвинения.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#ChatGPT
,
#суд
,
#Илон Маск