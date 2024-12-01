Илон Маск начал мешать планам OpenAI по переходу на коммерческую основу

Илон Маск начал мешать планам OpenAI по переходу на коммерческую основуЧто ему не нравится
Юридическая команда Маска утверждает, что действия генерального директора OpenAI Сэма Альтмана могут нанести ущерб финансам компании. Они также обвиняют OpenAI и Microsoft в том, что те отговаривают инвесторов от финансирования конкурентов, что, по их мнению, нарушает закон. Маск утверждает, что один из инвесторов отказался финансировать его предприятие по созданию искусственного интеллекта, xAI, из-за давления со стороны OpenAI и Microsoft.
В заявлении также критикуются отношения OpenAI с Microsoft, утверждается, что они давали OpenAI доступ к конфиденциальной информации, что нарушало ещё один закон. Адвокаты Маска утверждают, что эти отношения позволяли Microsoft координировать решения с OpenAI.
Представитель OpenAI Ханна Вонг отвергла эти претензии, назвав их необоснованными. Она отметила, что это уже четвертая попытка Маска выдвинуть подобные обвинения.