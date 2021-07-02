Илон Маск начал «раскручивать» ещё одну шуточную криптовалюту

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Илон Маск начал «раскручивать» ещё одну шуточную криптовалютуDogecoin было мало
Twitter-аккаунт Илона Маска снова заставил покупателей криптовалюты напрячься. Предприниматель стал писать странные твиты в поддержку новой шуточной криптовалюты Baby Doge Coin. Это уже оценили как накачку её цены.
В прошлом Илон Маск своими твитами влиял на стоимость другой криптовалюты — Dogecoin. Из-за его сообщений цены монеты могла расти на десятки процентов. Сам Маск говорил, что ему нравится Dogecoin тем, что у этой криптовалюты есть «мемы и собаки».
Теперь предприниматель опубликовал в Twitter следующее:
Baby Doge Coin — это ещё одна криптовалюта с «мемом и собакой». Investing пишет, что монета за две недели выросла на 500%, а после твита Маска её торговый объём увеличился втрое. Специалисты обвинили Илона в том, что он пампит Baby Doge Coin (памп — это информационная шумиха и накачка цены низколиквидных активов).