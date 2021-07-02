Илон Маск начал «раскручивать» ещё одну шуточную криптовалюту

Baby Doge Coin — это ещё одна криптовалюта с «мемом и собакой». Investing пишет, что монета за две недели выросла на 500%, а после твита Маска её торговый объём увеличился втрое. Специалисты обвинили Илона в том, что он пампит Baby Doge Coin (памп — это информационная шумиха и накачка цены низколиквидных активов).