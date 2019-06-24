Илон Маск начнет продавать билеты на Марс уже в следующем году

Starship — это огромная ракета высотой в почти 55 метров, стоимостью в несколько миллиардов долларов и созданная для полетов на дальние дистанции. SpaceX планирует использовать Starship в том числе и для доставки людей на далекие планеты, такие как Марс. Ракета является частью многоразовой системы Big Falcon Rocket, работающей на ускорителе под названием "Super Heavy".

Ранее Илон Маск уже заявлял, что вероятность полета Starship на Орбиту в 2020 году составляет около 60%. Также он говорил, что планирует запустить грузовую миссию на Марс в 2022 году, а людей отправит на красную планету в 2024 году.