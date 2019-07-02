Илон Маск назвал дату выхода электросамолетов

Пользователи сервиса с восторгом приняли ответ Маска, в связи с чем он продолжил обсуждение. Так, по словам миллиардера, у электрических батарей есть преимущество в виде более легких двигателей, работающих с ними, но при этом авиационный керосин имеет большую плотность энергии на единицу объема, из-за чего на данный момент электросамолеты более ограничены в дальности полетов. Но несмотря на это, Маск считает, что развитие современных аккумуляторов идет с такой скоростью, что уже через примерно пять лет, по его расчетам, плотность энергии литий-ионных батарей превысит таковую у керосина.