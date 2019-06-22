Илон Маск назвал главную проблему человечества

Илон отвечал на твит аккаунта World of Engineering, в котором приводился прогноз по населению планеты в 2050 году. Там была обозначена цифра 9 346 399 468. Маск заметил, что, на самом деле, перенаселения бояться не нужно. Настоящая проблема заключается в том, что население Земли стареет и сокращается. Он сослался на норвежского учёного Йоргена Рандерса (Jørgen Randers) и назвал его подсчёты более точными, чем подсчёты ООН.

По мнению Маска, демографический график населения будет похож на перевёрнутую пирамиду: людей старшего возраста будет больше, а молодых — меньше.

Интересно, что недавний отчёт ООН прогнозирует непрерывный рост человеческой популяции до 2100 года. Но в нём также указано, что население объективно стареет.