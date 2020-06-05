Наука и технологии
Сегодня 17:08
Илон Маск назвал главную проблему своего спутникового интернета
Её надо решить, прежде чем разворачивать проект глобально
Недавно компания SpaceX запустила на орбиту очередную партию спутников Starlink для развёртывания глобального интернета. К концу года в компании надеются управлять сетью из 800 космических аппаратов. Это позволит начать реализацию амбициозного проекта по обеспечению высокоскоростным интернетом тех мест, где он был ненадёжным или полностью недоступным. Теперь глава SpaceX Илон Маск назвал главную проблему своего спутникового интернета.
Маск утверждает, что со временем, когда будут развёрнуты уже десятки миллионов спутников, глобальный доход от проекта может достичь $50 млрд ежегодно.
Однако для начала SpaceX нужно будет выпустить пользовательский терминал — специальное устройство, которое будет автоматически подключать подписчика к спутниковому интернету. При этом девайс должен не слишком дорогой для создания, установки и обслуживания.
Илон Маск заявил, что именно это главная трудность для SpaceX сейчас. Компании может понадобиться несколько лет, чтобы решить эту задачу.