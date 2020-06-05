Илон Маск назвал главную проблему своего спутникового интернета

Маск утверждает, что со временем, когда будут развёрнуты уже десятки миллионов спутников, глобальный доход от проекта может достичь $50 млрд ежегодно.

Однако для начала SpaceX нужно будет выпустить пользовательский терминал — специальное устройство, которое будет автоматически подключать подписчика к спутниковому интернету. При этом девайс должен не слишком дорогой для создания, установки и обслуживания.

Илон Маск заявил, что именно это главная трудность для SpaceX сейчас. Компании может понадобиться несколько лет, чтобы решить эту задачу.