Илон Маск назвал глупыми людей, которые не верят в превосходство искусственного интеллекта

«Люди, которые, на мой взгляд, очень сильно заблуждаются насчёт ИИ, — это те, кто считают себя настолько умными, что не способны представить, что компьютер может быть значительно умнее их. Это их логическая ошибка. Они просто тупее, чем думают», — сказал Маск.

Ранее предприниматель говорил, что ИИ представляет большую угрозу для человечества, чем ядерное оружие. Маск призвал к разработке нормативных актов, которые могли бы регулировать разработку искусственного интеллекта. Основатель Facebook Цукерберг, впрочем, с Илоном не согласен и считает, что ИИ уже улучшил некоторые аспекты жизни.