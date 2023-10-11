Наука и технологии
14:45, 11 октября 2023
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Илон Маск назвал гражданскую войну в Европе неизбежной

Если не будет изменений

Илон Маск, известный своими «нестандартными» взглядами, высказал опасения по поводу возможности гражданской войны в Европе при сохранении нынешних тенденций. В ходе дискуссии о Европейском союзе (ЕС) Маск выразил обеспокоенность бюрократическим характером ЕС.

Илон Маск назвал гражданскую войну в Европе неизбежной

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Предупреждение Маска прозвучало на фоне растущей напряженности в Европе. Он отметил, что сложные процессы принятия решений в ЕС, включающие множество институтов и уровней управления, могут привести к неэффективности и недовольству населения стран-членов.

Прогноз Маска вызвал дискуссию о политическом ландшафте Европы и потенциальных рисках, однако некоторые критики утверждают, что его прогноз гражданской войны является преувеличением. Они утверждают, что Европа имеет опыт урегулирования конфликтов дипломатическими и правовыми средствами и что ЕС, несмотря на свои недостатки, «способствовал поддержанию мира в регионе со времен Второй мировой войны».

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