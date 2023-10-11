Илон Маск назвал гражданскую войну в Европе неизбежной

Предупреждение Маска прозвучало на фоне растущей напряженности в Европе. Он отметил, что сложные процессы принятия решений в ЕС, включающие множество институтов и уровней управления, могут привести к неэффективности и недовольству населения стран-членов.

Прогноз Маска вызвал дискуссию о политическом ландшафте Европы и потенциальных рисках, однако некоторые критики утверждают, что его прогноз гражданской войны является преувеличением. Они утверждают, что Европа имеет опыт урегулирования конфликтов дипломатическими и правовыми средствами и что ЕС, несмотря на свои недостатки, «способствовал поддержанию мира в регионе со времен Второй мировой войны».