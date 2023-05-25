Илон Маск назвал искусственный интеллект «супер-няней» для человечества

По словам миллиардера, цивилизация менее устойчива, чем люди предполагают. И AI может ускорить её разрушение.

В то же время он подчеркнул, что ИИ также может использоваться для «контроля безопасности всех людей». При таком сценарии технология может забрать все вычислительные и оружейные системы Земли, фактически становясь своего рода сверхняней. А это звучит уже гораздо приятнее и оптимистичней.

Маск также утверждает, что Twitter избавился от ненавистной речи и 90% «мошенников и спамеров», что делает платформу более привлекательной для рекламодателей.