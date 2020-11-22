Илон Маск назвал компьютерные игры причиной своего успеха

Сейчас Илона Маска знают не как программиста, а как предпринимателя. Тем не менее, он не добился бы ничего, если бы когда-то не стал программировать, пишет Inc.

Илон заинтересовался видеоиграми в 10 лет, когда приехал с отцом в США из Южной Африки (там он родился). В Штатах Маск познакомился с аркадными автоматами. В итоге Илон подумал, что мог бы сам создать игру. Ему удалось заполучить компьютер Commodore с мануалом о том, как программировать на BASIC.

В 12 лет Маск уже продал свою первую игру Blastar за $500 какому-то журналу. 11 лет спустя Илон вместе с братом основали компанию Zip2, которая предоставляла путеводители по городу для газетной индустрии. Именно Маск кодил для Zip2.

Компанию в итоге продали. Эти деньги Илон использовал, чтобы объединиться с X.com. В результате этого получилась знаменитая PayPal.