Илон Маск назвал писателя, вдохновившего его на создание собственной космической компании

Издание CNBC опубликовало материал, в котором сообщается, что после прочтения книг данного автора, Маск почувствовал ответственность за расширение человеческой популяции за пределы нашей планеты, вдохновившись на создание собственной космической компании.

Также сообщается, что больше всего на основателя SpaceX повлиял цикл из семи научно-фантастических романов Айзека Азимова “Основание”. Вдохновившись, Маск решил, что ему необходимо создать “экологически чистые технологии или построить космические корабли, чтобы распространить человечество”. Отметим, что данная серия удостоилась специальной премии “Хьюго” за “лучшую фантастическую серию всех времён”.