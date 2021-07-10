Илон Маск назвал преимущества Dogecoin перед Bitcoin и Ethereum

Предприниматель рассказал, что у Bitcoin и Ethereum низка скорость транзакций базового уровня и высоки комиссии за них. А вот разработчики Dogecoin стремятся повысить скорость транзакций и снизить их стоимость. Поэтому Илону Маску больше нравится криптовалюту, которая зарождалась как шуточная.

Напомним, в конце июня предприниматель поддержал идею по снижению комиссий за транзакции в блокчейне Dogecoin в 100 раз.

На момент публикации новости Dogecoin торгуется на уровне $0,2. Ранее из-за Илона Маска эта криптовалюта очень сильно набрала в цене. Весной компания SpaceX даже объявляла, что запустит в 2022 году спутник к Луне, а оплачен запуск догекойнами.