Илон Маск назвал причину, по которой электрокары Tesla будут стоить дороже

Система Full Self-Driving может сама припарковать автомобиль, перестроиться в другой ряд и повернуть на дороге. Правда, опция пока не реализована полностью. Однако Маск утверждает, что однажды система обеспечит полностью самоуправляемое движение. Необходимо только решить некоторые технические проблемы и получить разрешения регулирующих органов.

В твите Маск не стал называть сумму, на которую повысится стоимость опции. Об этом пользователи узнали из реплаев. По словам гендиректора Tesla, цена Full Self-Driving повысится приблизительно на $3000. Сейчас эта опция стоит $5000. Деньги за неё компания начала брать в конце 2016 года.