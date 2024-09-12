Илон Маск назвал регулятора США препятствием для заселения Марса

Опубликовано 12 сентября 2024, 12:001 мин.
Илон Маск назвал регулятора США препятствием для заселения МарсаВы знаете, кто виноват в том, что вы не выращиваете картошку на Олимпе
Илон Маск выступил с резкой критикой американской политики регулирования, утверждая, что она может помешать амбициозным планам компании SpaceX по отправке первых людей на Марс, пишет Лента.ру.
В недавнем посте в соцсетях Маск выразил недовольство нормативными требованиями к подготовке запусков кораблей SpaceX, предположив, что эти правила могут задержать или даже предотвратить первую высадку человечества на Красную планету.
Комментарии Маска последовали за его предыдущими заявлениями о сроках освоения Марса компанией SpaceX. По словам Маска, SpaceX намерена запустить свой первый беспилотный космический корабль на Марс в течение ближайших двух лет, а вскоре после этого, в зависимости от успеха первых миссий, ожидается запуск кораблей с экипажем.