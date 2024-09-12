Наука и технологии
Опубликовано 12 сентября 2024, 12:00
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Илон Маск назвал регулятора США препятствием для заселения Марса

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Илон Маск выступил с резкой критикой американской политики регулирования, утверждая, что она может помешать амбициозным планам компании SpaceX по отправке первых людей на Марс, пишет Лента.ру.
Илон Маск назвал регулятора США препятствием для заселения Марса
© Ferra

В недавнем посте в соцсетях Маск выразил недовольство нормативными требованиями к подготовке запусков кораблей SpaceX, предположив, что эти правила могут задержать или даже предотвратить первую высадку человечества на Красную планету.

Комментарии Маска последовали за его предыдущими заявлениями о сроках освоения Марса компанией SpaceX. По словам Маска, SpaceX намерена запустить свой первый беспилотный космический корабль на Марс в течение ближайших двух лет, а вскоре после этого, в зависимости от успеха первых миссий, ожидается запуск кораблей с экипажем.