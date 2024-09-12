Илон Маск назвал регулятора США препятствием для заселения Марса

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Илон Маск выступил с резкой критикой американской политики регулирования, утверждая, что она может помешать амбициозным планам компании SpaceX по отправке первых людей на Марс, пишет Лента.ру.