Илон Маск назвал самую сильную криптовалюту

Кубан сказал, что Dogecoin занимает нишу, которая даёт ему преимущество перед другими криптовалютами. «Это средство, которое можно использовать для приобретения товаров и услуг. Сообщество Doge — самое сильное, когда дело доходит до использования криптовалюты в качестве средства обмена», — отметил миллиардер.

В ответ на это Илон Маск заявил, что тоже придерживается такого мнения. Кубан, который является владельцем баскетбольного клуба «Даллас Маверикс» также сообщил, что клуб принимает платежи во всех криптовалютах, но люди предпочитают платить именно в Dogecoin. 95% транзакций якобы приходится на DOGE.