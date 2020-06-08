Илон Маск назвал следующую главную цель своей космической компании SpaceX

Теперь, судя по его словам, компания должна сконцентрироваться на разработке и улучшении ракеты Starship, которую в дальнейшем планируется использовать для дальних полетов, в том числе на Луну и Марс. По словам Маска, компании необходимо действовать “резко и немедленно” — именно об этом он сообщил в корпоративной рассылке SpaceX.

”Пожалуйста, примите во внимание, что главным приоритетом SpaceX является Starship”, — написал Маск в письме, которое оказалось на руках у журналистов. Правда, стоит отметить, что на момент написания данной публикации, издание CNBC так и не сумело получить оперативного комментария от главы SpaceX.