Илон Маск назвал статистику по коронавирусу недостоверной

Своё мнение о пандемии Маск никогда не скрывал. Изначально он назвал панику вокруг коронавируса «тупой», а потом начал воевать с американскими властями по поводу закрытия заводов Tesla.

Теперь Bloomberg приводит такое высказывание Маска:

«Я думаю, что статистика (прим. по коронавирусу) стала недостоверной в то время, когда они (прим. научные медицинские организации) начали включать тех, кто не был на самом деле протестирован на COVID, но имели похожие симптомы. Статистика стала липовой, вероятно, в середине апреля. Есть сотни похожих на COVID симптомов. Практически любой. И потом есть закон, который даёт большой стимул, чтобы кто-то считался COVID-заражённым. Данные больше не актуальны».