Илон Маск назвал успешным запуск прототипа корабля Starship, взорвавшегося на финальном этапе
Известно, что сами испытания проходили на отдаленных территориях штата Техаса, за счет чего удалось избежать пострадавших от взрыва. Тестирование системы запуска ракеты с прототипом корабля Starship, в целом, начиналось идеально - он взлетел, достигнув необходимой высоты и начать снижаться. Однако финальный этап прошел не так гладко - при соприкосновении с землей аппарат взорвался.
На своей официальной странице в социальной сети Twitter глава компании Илон Маск рассказал, в связи с чем произошел взрыв. Так, по его словам, во время испытания давление в топливном баке снизилось, увеличив скорость снижения аппарата, что, в свою очередь, и повлекло за собой возгорание и взрыв при столкновении с землей. Тем не менее запуск был назван успешным, поскольку инженерам удалось собрать всю необходимую информацию.