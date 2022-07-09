Илон Маск не будет покупать соцсеть Twitter. На него подадут в суд за это

Сначала адвокаты Маска сообщили, что он не будет совершать сделку из-за того, что социальная сеть так и не предоставила информацию о поддельных аккаунтах и спам-ботах. Twitter обвинили в нарушении нескольких положений соглашения. После этого акции компании упали на 7%.

Затем в Twitter заявили, что подадут в суд на Маска и будут добиваться сделки. «Совет директоров Twitter намерен закрыть сделку по цене и условиям, которые были согласованы с господином Маском, и планирует подать в суд, чтобы обеспечить соблюдение соглашения о слиянии. Мы уверены, что выиграем в канцлерском суде Делавэра», — написали представители соцсети.