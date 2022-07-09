Илон Маск не будет покупать соцсеть Twitter. На него подадут в суд за это

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Илон Маск не будет покупать соцсеть Twitter. На него подадут в суд за этоЧем всё закончится, пока сложно представить
В последние месяцы Илон Маск, основатель SpaceX и Tesla, очень активно рассказывал о планах купить Twitter, чтобы сделать его самой свободной соцсетью. Сегодня же выяснилось, что предприниматель отказался от сделки. И просто так ему это с рук не сойдёт.
Сначала адвокаты Маска сообщили, что он не будет совершать сделку из-за того, что социальная сеть так и не предоставила информацию о поддельных аккаунтах и спам-ботах. Twitter обвинили в нарушении нескольких положений соглашения. После этого акции компании упали на 7%.
Затем в Twitter заявили, что подадут в суд на Маска и будут добиваться сделки. «Совет директоров Twitter намерен закрыть сделку по цене и условиям, которые были согласованы с господином Маском, и планирует подать в суд, чтобы обеспечить соблюдение соглашения о слиянии. Мы уверены, что выиграем в канцлерском суде Делавэра», — написали представители соцсети.