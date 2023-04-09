Илон Маск не прав: почему ограничивать ИИ законами глупо

Илон Маск не прав: почему ограничивать ИИ законами глупоПричин - семь
Далеко не все согласны с Илоном Маском в том, что нужно для систем искусственного интеллекта создавать специальные законы. И вот почему.
Фото: Council of Europe
Всё же развивать системы искусственного интеллекта сейчас точно имеет смысл. И причин на это - семь.
Научная и экономическая конкурентоспособность. Благодаря ИИ можно прийти к революции в различных областях, создать новые рабочие места, повысить в целом производительность. А при остановке разработки и развития искусственного интеллекта экономический рост станет медленным, инновации вообще могут не появляться. Уже сейчас благодаря технологиям в области искусственного интеллекта изменяются здравоохранение, финансы и другие сферы. Благодаря инвестированию в исследования, связанные с ИИ, компании и страны будут развивать инновации, привлекать необходимых специалистов.
Приложения на благо общества. Искусственный интеллект поможет разобраться с проблемами, связанными с климатом, образованием, здравоохранением. Благодаря развитию исследований в области ИИ можно было бы улучшить жизнь людей во всём мире.
Улучшение безопасности ИИ. Согласно некоторым исследованиям, всё это можно улучшать по мере того, как сами системы искусственного интеллекта будут становиться всё более совершенными.
Способ глобального сотрудничества. Системы искусственного интеллекта помогут состояться глобальному сотрудничеству. Это всё объединит народы, будет способствовать поддержанию стабильности и мира.
Непреднамеренные последствия моратория. Если приостановить разработку ИИ, это может привести к непредвиденным последствиям. Например, все подобные исследования будут проводиться потом тайно, в подпольной среде. А это лишь усугубит ситуацию.
Сложность в обеспечении соблюдения моратория. В глобальном масштабе может быть слишком сложно соблюдать мораторий на разработку систем искусственного интеллекта. Связано это с тем, что в разных странах действуют различные правила, приоритеты, стимулы и т.п. Подобное соглашение может просто стать неосуществимым либо неэффективным.
Устойчивость и адаптация. Общества людей уже показывали способность адаптироваться к новым вызовам, технологиям и процветать при этом. Некоторые специалисты уверены, что если у человечества будет необходимый уровень образования, политики, регулирования, то люди смогут снизить риски, связанные с искусственным интеллектом, и воспользоваться преимуществами таких систем.