Илон Маск не прав: почему ограничивать ИИ законами глупо

Способ глобального сотрудничества. Системы искусственного интеллекта помогут состояться глобальному сотрудничеству. Это всё объединит народы, будет способствовать поддержанию стабильности и мира.

Непреднамеренные последствия моратория. Если приостановить разработку ИИ, это может привести к непредвиденным последствиям. Например, все подобные исследования будут проводиться потом тайно, в подпольной среде. А это лишь усугубит ситуацию.

Сложность в обеспечении соблюдения моратория. В глобальном масштабе может быть слишком сложно соблюдать мораторий на разработку систем искусственного интеллекта. Связано это с тем, что в разных странах действуют различные правила, приоритеты, стимулы и т.п. Подобное соглашение может просто стать неосуществимым либо неэффективным.