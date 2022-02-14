Илон Маск не виноват: в Луну врежется китайская ракета, а не SpaceX

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Илон Маск не виноват: в Луну врежется китайская ракета, а не SpaceXАстроном признал ошибку в расчётах
В прошлом месяце астроном Билл Грей (Bill Gray) предсказал, что деталь старой ракеты SpaceX Falcon 9 столкнётся с Луной в марте 2022 года. Теперь учёный признал свою ошибку и заявил, что на самом деле в спутник Земли врежется китайский космический аппарат.
Ранее астроном думал, что обнаруженный им объект — верхняя часть ракеты Falcon 9, которая была запущена в феврале 2015 года. Она должна была подняться на очень большую высоту, чтобы доставить спутник к месту назначения.
Теперь Грей признаёт, что идентификация подобных объектов не всегда так надёжна, как хотелось бы. Астроном считает, что с Луной 4 марта столкнётся часть китайской ракеты Long March 3C, запущенная в октябре 2014 года в рамках миссии «Чанъэ 5-T1».
Источник: The Verge