Илон Маск не виноват: в Луну врежется китайская ракета, а не SpaceX

Ранее астроном думал, что обнаруженный им объект — верхняя часть ракеты Falcon 9, которая была запущена в феврале 2015 года. Она должна была подняться на очень большую высоту, чтобы доставить спутник к месту назначения.

Теперь Грей признаёт, что идентификация подобных объектов не всегда так надёжна, как хотелось бы. Астроном считает, что с Луной 4 марта столкнётся часть китайской ракеты Long March 3C, запущенная в октябре 2014 года в рамках миссии «Чанъэ 5-T1».