Илон Маск обозначил крайний срок полёта людей на Марс

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Илон Маск обозначил крайний срок полёта людей на МарсОн считает, что мы должны стать межпланетной цивилизацией
У основателя компании SpaceX Илона Маска взяли 2,5-часовое интервью, в котором он рассказал, сколько времени потребуется людям, чтобы наконец оказаться на Марсе.
Через 20 секунд задумчивого молчания после того, как задали вопрос, Маск ответил следующее: «В худшем случае — 10 лет». Он также добавил, что мы должны стать межпланетным видом.
Ещё Маск рассказал, что многоразовая ракета SpaceX Starship является самой сложной из когда-либо построенных. Она должна будет безопасно доставить людей на Марс.
Сейчас SpaceX регулярно отправляет астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), а Starship уже стала предметом сделки с NASA по высадке астронавтов на Луну.
Стоит отметить, что Маск, называя срок в десять лет, говорит не о колонизации Марса, а о высадке на планете или исследовательской миссии.
Источник: Futurism