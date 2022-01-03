Илон Маск обозначил крайний срок полёта людей на Марс

Через 20 секунд задумчивого молчания после того, как задали вопрос, Маск ответил следующее: «В худшем случае — 10 лет». Он также добавил, что мы должны стать межпланетным видом.

Ещё Маск рассказал, что многоразовая ракета SpaceX Starship является самой сложной из когда-либо построенных. Она должна будет безопасно доставить людей на Марс.

Сейчас SpaceX регулярно отправляет астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), а Starship уже стала предметом сделки с NASA по высадке астронавтов на Луну.

Стоит отметить, что Маск, называя срок в десять лет, говорит не о колонизации Марса, а о высадке на планете или исследовательской миссии.