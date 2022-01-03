Наука и технологии
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Илон Маск обозначил крайний срок полёта людей на Марс

Он считает, что мы должны стать межпланетной цивилизацией
У основателя компании SpaceX Илона Маска взяли 2,5-часовое интервью, в котором он рассказал, сколько времени потребуется людям, чтобы наконец оказаться на Марсе.
Илон Маск обозначил крайний срок полёта людей на Марс

Через 20 секунд задумчивого молчания после того, как задали вопрос, Маск ответил следующее: «В худшем случае — 10 лет». Он также добавил, что мы должны стать межпланетным видом.

Ещё Маск рассказал, что многоразовая ракета SpaceX Starship является самой сложной из когда-либо построенных. Она должна будет безопасно доставить людей на Марс.

Сейчас SpaceX регулярно отправляет астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), а Starship уже стала предметом сделки с NASA по высадке астронавтов на Луну.

Стоит отметить, что Маск, называя срок в десять лет, говорит не о колонизации Марса, а о высадке на планете или исследовательской миссии.

Источник: Futurism
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