Опубликовано 29 июня 2024, 01:30
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Илон Маск обвинил Boeing в отрыве от «инженерных корней»Особенно Маск раскритиковал директора Boeing
Илон Маск прокомментировал заявление авиастроительной компании Boeing о том, что запланированное на 26 июня возвращение на Землю корабля Starliner, отложено на неопределённый срок по причине ряда технических проблем.
Маск обрушился с жёсткой и саркастичной критикой на гендиректора Boeing Дэвида Калхуна, обвинив его в отсутствии инженерного образования. Калхун по образованию бухгалтер, получивший в Технологическом университете Вирджинии степень бакалавра бухгалтерского учёта.
По словам Маска, логично, что директор компании, занимающейся строительством самолётов, «должен знать, как проектировать самолёты, а не электронные таблицы». Также Маск заявил, что Boeing, некогда ведущая компания, «оторвалась от инженерных корней».