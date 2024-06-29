Илон Маск обвинил Boeing в отрыве от «инженерных корней»

Маск обрушился с жёсткой и саркастичной критикой на гендиректора Boeing Дэвида Калхуна, обвинив его в отсутствии инженерного образования. Калхун по образованию бухгалтер, получивший в Технологическом университете Вирджинии степень бакалавра бухгалтерского учёта.

По словам Маска, логично, что директор компании, занимающейся строительством самолётов, «должен знать, как проектировать самолёты, а не электронные таблицы». Также Маск заявил, что Boeing, некогда ведущая компания, «оторвалась от инженерных корней».